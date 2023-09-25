Минтранс Подмосковья: почти сто антитеррористических тренировок провели в Мострансавто с начала года

С начала этого года на объектах инфраструктуры и в автобусах Мострансавто провели более 80 тренировок, направленных на обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ходе тренировок были отработаны оперативные действия персонала, работников охраны, подразделений транспортной безопасности при возникновении чрезвычайных и аварийных ситуаций, а также взаимодействия с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб. Обучение проходило при участии подразделений правоохранительных органов, экстренных служб, работников охранных предприятий, а также представителей администраций горокругов. Так, например, в МАП № 2 города Коломна на территории автостанции в городе Озеры прошла тренировка по выявлению подозрительных предметов на территории автостанции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».