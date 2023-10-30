Минтранс Подмосковья: почти триста вокзалов МЖД подготовили к работе в зимний период

Все вокзальные комплексы Московской железной дороги подготовили к зимнему периоду, всего их насчитывается 258. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что на 17 центральных и 241 малом вокзалах прошли работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и прочего инженерного оборудования. Кроме того, проверки затронули остановочные пункты, там было осмотрено вспомогательное оборудование систем отопления — «тепловые пушки». К работе в зимний период уже готовы 782 пассажирских павильона и 159 зданий касс, систем освещения, платформ и мостов.

«Все работники, которые будут задействованы в очистке инфраструктуры от снега и льда обеспечены спецодеждой и инвентарем, прошли обучение по работе в зимний период», — заключили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.