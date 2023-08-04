Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов, которые ведут до грибных мест в регионе

В Подмосковье продолжается грибной сезон, поэтому областной Минтранс подготовил список маршрутов, которые позволят добраться до мест сбора грибов на пригородных поездах или автобусах.

Так, самое «грибное направление» — Киевское, где растут практически все виды грибов. От Киевского вокзала для сбора грибов можно доехать до станций «Алабино», «Селятино», «Рассудово». В Наро-Фоминском округе грибные места расположены вблизи станции «Победа», до которой ведет автобус № 55 «Платформа Победа — ж/д ст. Селятино» до остановки «Платформа Победа». Помимо этого, грибы можно собирать на Ленинградском направление возле станций «Фирсановка», «Радищево», «Поварово» и «Головкино», а также Волоколамском направлении. Подробности об этих и многих других маршрутах можно найти здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.