Минтранс Подмосковья подготовил список маршрутов, следующих до областных парков

Завтра в более чем 50 парках культуры и отдыха Московской области пройдет мероприятие «Уличный, вкусный, искусный». Минтранс Подмосковья подготовил более 20 маршрутов, которые следуют до трех больших парков, где жители и гости региона могут провести выходной.

Так, в Центральном парке в Наро-Фоминске пройдет выставка работ художников города и лекции об искусстве. Доехать до остановки «Парк Воровского», возле которой он находится, можно на маршрутах № 7,8,9,9к от ул. Шибанкова, на автобусе № 23 от автостанции Верея и не только.

В Серпуховском парке им. О. Степанова можно посетить выставочные пространства современного искусства и принять участие в создании арт-объектов. До него следует маршрут № 20 «ГИБДД — Станция Серпухов», выйти нужно на остановке «Гортеатр». В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде пройдет арт-чаепитие с росписью стаканчиков и ароматным чаем из самовара. Он расположен вблизи остановки «Парк Скитские пруды». До нее следуют маршруты № 7,30,36 и 37 от автовокзала Сергиев Посад, от ТЦ Капитолий можно добраться на маршрутах № 16,34/15,74,80. Полный список маршрутов можно найти здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.