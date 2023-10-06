Минтранс Подмосковья предупредил участников дорожного движения о резком ухудшении погодных условий

В Подмосковье ожидается ненастная погода с осадками в виде снега, сильный порывистый ветер, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, а также гололедица. В связи с этим участникам дорожного движения важно соблюдать правила дорожного движения, сообщили в областном Минтрансе.

Так, водителям посоветовали избегать резких маневров и не парковать автомобили у шатких конструкций и под деревьями. Кроме того, в ведомстве отметили, что менять летнюю «резину» на зимнюю рекомендуется при установившейся среднесуточной температуре + 5-7 градусов.

«Пешеходам напоминаем носить световозвращатели в темное время суток и переходить проезжую часть и ж/д пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств», — заключили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.