Минтранс Подмосковья призвал жителей соблюдать правила дорожного движения в выходные
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В выходные в Подмосковье ожидается ветер до 10 м/с, возможны снег и гололедица на дорогах, температура воздуха опустится до -12 градусов. В связи с этим областной Минтранс призвал участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения.
«Не забывайте надевать световозвращатели, чтобы быть заметными на дороге. Будьте осторожны на поворотах, мостах и эстакадах, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость в местах притяжения пешеходов и оценивайте ситуацию при парковке во дворе», — говорится в сообщении.
Если возникла чрезвычайная ситуация, важно сразу же позвонить по номеру 112. В ведомстве также отметили, что дорожные службы региона будут обеспечивать безопасный проезд транспорта. Они проведут противогололедную обработку проезжей части на высокоинтенсивных трассах и опасных участках дорог.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.