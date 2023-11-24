Минтранс Подмосковья призвал жителей соблюдать правила дорожного движения в выходные

«Не забывайте надевать световозвращатели, чтобы быть заметными на дороге. Будьте осторожны на поворотах, мостах и эстакадах, держите дистанцию, соблюдайте скоростной режим, снижайте скорость в местах притяжения пешеходов и оценивайте ситуацию при парковке во дворе», — говорится в сообщении.