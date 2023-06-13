Водителей в Подмосковье призвали не совершать обгон в запрещенных зонах

Обгон является опасным дорожным маневром, который часто становится одной из причин ДТП. В связи с этим в областном Минтрансе призвали водителей соблюдать ПДД и не выезжать на полосу встречного движения в запрещенных к обгону местах.

В ведомстве уточнили, что около 70% погибших в результате встречных столкновений совершали обгон в неположенном месте. Поэтому водителям не стоит подвергать себя и других пассажиров такой опасности. Кроме того, следует убедиться в безопасности обгона и на разрешенных участках. Полоса для выезда должна быть свободна на достаточном для обгона расстоянии. Водителям также следует быть особенно осторожными при обгоне грузового транспорта, поскольку времени на маневр может не хватить.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовал социальный раунд «Некуда спешить», который проводится в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» и национального проекта «Безопасные качественные дороги».