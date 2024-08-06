Минтранс Подмосковья: скоростной режим ограничат на участке федеральной трассы М-2 «Крым»

На участке с 21,8 по 108 километр федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» будет ограничен скоростной режим движения транспортных средств, он составит 90 километров в час. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Ограничения будут действовать до 25 августа. Они связаны с тем, что на участке трассы в целях снижения количества ДТП и тяжести их последствий выполняется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и учитывать планируемые изменения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.