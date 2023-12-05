Минтранс Подмосковья: сорок новых электропоездов запустили на новых диаметрах МЦД с начала года

С начала этого года в рамках развития новых диаметров МЦД-3 и МЦД-4 Центральная ППК запустила в эксплуатацию 40 новых электропоездов, сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что 14 из них — поезда «Иволга 3.0». Они курсируют от станции Железнодорожная до Апрелевки на МЦД-4 и от станции Зеленоград-Крюково до Ипподрома на МЦД-3. В новых вагонах установлены эргономичные сидения, дополнительные поручни для стоящих пассажиров, а также крепления для провоза велосипедов, система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха и USB-разъемы. Помимо этого, их сделали комфортными для проезда инвалидов.

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