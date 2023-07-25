Минтранс Подмосковья: свыше ста единиц техники поступило в Мосавтодор с начала лета

С начала текущего лета на производственные участки Мосавтодора, отвечающего за ремонт и содержание региональных дорог в Подмосковье, поступило более 100 единиц специализированной техники. Об этом сообщили в областном Минтрансе. Завершение поставки единиц техники ожидается к осени.

«Это вторая крупная поставка техники за последние пять лет — ожидаем 138 новых комбинированных дорожных машин, уже поступило чуть более 100. Все машины будут задействованы в работах по содержанию региональных дорог зимой и летом», — отметил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В министерстве уточнили, что комбинированные дорожные машины на базе грузовиков используют для того, чтобы проводить различные виды дорожных работ круглогодично.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.