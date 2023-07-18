Минтранс Подмосковья: железнодорожники МЖД установили новый рекорд по суточной выгрузке вагонов с начала года

Суточная выгрузка на Московской дороге накануне составила 4855 вагонов, что стало новым рекордом. Об этом сообщили в Московской железной дороге, передает Минтранс Подмосковья.

В частности, на станции Электроугли в Подмосковье было выгружено 356 вагонов, на станции Присады в Тульской области — 339, на еще одной подмосковной станции Селятино — 295. В ведомстве уточнили, что наибольший объем пришелся на строительные грузы, грузы в контейнерах, нефть и нефтепродукты, черные металлы. Предыдущий рекорд поставили в конце мая текущего года — 4797 вагонов, добавили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году спортклубы появятся почти во всех школах Подмосковья.