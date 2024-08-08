Минтранс Подмосковья: железнодорожники усилили профилактическую работу на переездах МЖД
Фото: [Пресс-служба МЖД]
Железнодорожники и сотрудники Госавтоинспекции усилили профилактическую работу на железнодорожных переездах Московской железной дороги. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
В ходе рейдов, организованных в рамках акции «Внимание, переезд!», водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать ДТП.
«Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.