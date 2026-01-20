Минтранс предложил обязать застройщиков возводить переходы через железные дороги

Министерство транспорта России направило в Минстрой предложение о введении обязательных требований к застройщикам по созданию безопасных пешеходных переходов через железнодорожные пути. Об этом стало известно из официального ответа ведомства заместителю председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артему Шейкину, с которым ознакомилось агентство ТАСС .

В документе отмечается, что вопросы регулирования в сфере строительства относятся к компетенции Минстроя. Однако, исходя из задач по повышению безопасности граждан, Минтранс выступил с инициативой закрепить на законодательном уровне обязанность застройщиков и органов, отвечающих за развитие городских территорий, включать в проекты инфраструктуры возведение специальных переходов через железнодорожные пути.

Как пояснил сенатор Артем Шейкин, действующие нормы градостроительного законодательства носят рекомендательный характер. Это нередко приводит к тому, что при проектировании новых жилых кварталов вопрос безопасного пересечения железнодорожных путей не учитывается должным образом. В результате возникают стихийные и несанкционированные маршруты, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей.

По мнению парламентария, законодательное закрепление такой обязанности является одной из ключевых задач в сфере обеспечения безопасности пешеходов. Он подчеркнул, что новые правила должны касаться как застройщиков, так и органов, занимающихся планированием городских агломераций, особенно в местах пересечения с объектами железнодорожной инфраструктуры.

Шейкин также отметил, что обращение Минтранса в Минстрой представляет собой важный шаг к формированию обязательных правовых норм в этой области. По его оценке, подобный подход позволит изначально учитывать требования безопасности на этапе проектирования, а не устранять недочеты уже после ввода объектов в эксплуатацию. Сенатор выразил уверенность, что системное и превентивное регулирование поможет создавать городскую среду, в которой защита пешеходов станет обязательным элементом, а не дополнительной опцией.

