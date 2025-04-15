Минтранс России сообщил о старте продаж авиабилетов в Абхазию

Российские авиакомпании начали продавать билеты для перелета из РФ в Абхазию. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Министерства транспорта.

По утверждению ведомства, различные авиакомпании стали предлагать билеты на рейсы до Сухума. Первый полет в этот город состоится 3 мая.

«На 3 мая запланирован первый рейс авиакомпании „ЮВТ АЭРО“ по маршруту Внуково–Сухум. 6 мая начнутся полеты авиакомпании „Икар“ из Нижнего Новгорода в Сухум», — говорится в микроблоге.

Минтранс напомнил, что до этого прямых авиаперелетов не было на протяжении 30 с лишним лет. Оно также пообещало, что работа по увеличению количества рейсов и привлечения перевозчиков продолжится.

Ранее эксперт Мрктчян дал совет россиянам, как сэкономить на поездках за рубеж. По его мнению, не стоит отправляться в поездки в высокий сезон. Также имеет смысл брать билеты из соседних городов, если они заметно ниже по стоимости, чем прямые полеты.