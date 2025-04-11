Россиянам дали пару дельных советов, как сэкономить на заграничных турах

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян поделился в беседе с агентством «Прайм» секретами экономии на заграничных турах. По его словам, можно существенно снизить стоимость поездки, если заранее забронировать отдых в низкий сезон, приобрести билеты на самолет из соседних городов и взять с собой багаж.

Если вы планируете отпуск за границей в период национальных праздников, то стоимость отдыха может оказаться выше из-за повышенного спроса. Чтобы сэкономить, эксперт рекомендует выбрать для отдыха время, когда спрос на отдых не так высок, дал совет специалист.

«Если вы хотите сэкономить, не нужно ехать в высокие даты. Например, в Католическое Рождество и праздники в мусульманских странах. Цены в той же Турции растут на Курбан-байрам на 300-400%», — указал эксперт.

Кроме того, ради экономии средств Мкртчян рекомендовал российским путешественникам приобретать багажное место заблаговременно и рассмотреть возможность вылета из близлежащих городов.

Тем, кто планирует поездку в высокий сезон, эксперт рекомендовал приобретать билеты и бронировать гостиничный номер загодя.

Ранее сообщалось, что в Анталье туристка из России получила травмы, упав со скалы во время попытки сделать селфи.