Минтранс сообщил о планах внедрения биометрической оплаты во всех метрополитенах
Минтранс: почти все метрополитены России оснащены системами оплаты по биометрии
Фото: [Станция метро Достоевская/Медиасток.рф]
Системы биометрической оплаты проезда будут запущены в метрополитенах Санкт-Петербурга и Новосибирска до конца 2025 года. Соответствующее тестирование уже проводится, сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта РФ.
Как отметили в ведомстве, технология биометрической идентификации уже доказала свою эффективность и практически все метрополитены страны оснащены необходимым оборудованием. В настоящее время в пилотном режиме система работает в московском метро, а также проходит тестирование в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Заявление было сделано в преддверии международного форума цифровых технологий «Цифровая транспортация 2025».
