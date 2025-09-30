Минтранс сообщил о планах внедрения биометрической оплаты во всех метрополитенах

Системы биометрической оплаты проезда будут запущены в метрополитенах Санкт-Петербурга и Новосибирска до конца 2025 года. Соответствующее тестирование уже проводится, сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта РФ.

Как отметили в ведомстве, технология биометрической идентификации уже доказала свою эффективность и практически все метрополитены страны оснащены необходимым оборудованием. В настоящее время в пилотном режиме система работает в московском метро, а также проходит тестирование в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Заявление было сделано в преддверии международного форума цифровых технологий «Цифровая транспортация 2025».

