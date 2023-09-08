Минтранс Подмосковья: свыше трехсот поездов подготовят к зимнему сезону

ЦППК начала комиссионный осмотр собственного и арендованного подвижного состава, специалисты компании подготовят порядка трех тысяч вагонов к перевозке пассажиров в зимних условиях. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья, ссылаясь на данные на ЦППК.

Наибольшее число поездов проверят в депо Раменское, там осмотрят 64 состава. В тройку лидеров по данному параметру вошли депо Нахабино и Апрелевка — 48 и 47 составов соответственно. В общей сложности проверка затронет 276 поездов в собственности ЦППК и 25 — арендованных. В ходе нее будут проверены исправность систем обогрева лобовых стекол и электрооборудования, состояние уплотнителей всех дверей и окон и не только. Помимо этого, для сотрудников компании проведут инструктажи по работе в тяжелых погодных условиях.

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