Минтруд предложил ввести добровольные соцвзносы для самозанятых

Отмечается, что законопроект вступит в силу с 2026 года. Это нововведение даст возможность самозанятым получать пособия по временной нетрудоспособности.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. Он позволит лицам, перешедшим на налоговый режим в качестве самозанятых, добровольно уплачивать социальные страховые взносы в Федеральный фонд социального страхования (СФР).

В ходе эксперимента такие граждане смогут выбирать между двумя уровнями страховой суммы: 35 тыс. руб. и 50 тыс. руб. Соответственно, ставка страховых взносов составит 3,84% от выбранной суммы. Таким образом, ежемесячный страховой взнос будет составлять 1344 руб. или 1920 руб.

Уточняется, что для получения пособий по временной нетрудоспособности самозанятым необходимо будет подать заявление в СФР по месту жительства, указав выбранную сумму уплаты страховых взносов.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить опасные работы для самозанятых.