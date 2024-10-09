В России могут запретить опасные работы для самозанятых

Минтруд предлагает огарничить выполнение опасных работа самозанятыми. Об этом пишет издание Ведомости со ссылкой на замечания ведомства к новому законопроекту Минэкономразвития.

Представители Министерства труда считают, что при выполнении опасных работ есть риск. А на самозанятых не распространяются принципы безопасности труда, которые установлены ТК РФ. Однако работодатель все равно обязан их обеспечить. В Минтруде отмечают, что необходимо запретить исполнителям принимать заказы на опасные работы или же работы в рамках тех профессий, что установит правительство.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России считает, что в первую очередь нужно смотреть на квалификацию человека. Олег Соколов подчеркнул, что это является самым главным критерием выбора, нужно ли допускать самозанятых к выполнению опасных работ.

В то же время необходимо проанализировать риски при выполнении опасных работ во всех сферах. Так считает заместитель гендиректора ЦСР. По словам Екатерины Папченковой, нужно решать вопрос системно. Например, самозанятый электрик — опасная профессия. Однако, сейчас это распространенная практика. Папченкова считает, что неправильно ограничивать его работу в рамках ГПХ.