Минтруд спрогнозировал, какие профессии будут востребованы в будущем

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации поделилось своим прогнозом изменений кадровой потребности на 2024–2029 годы. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на данные анализа, проведенного Минтрудом.

Согласно прогнозу Министерства труда, охватывающему период с 2024 по 2029 год, к концу этого периода наиболее значительный подъем кадровой потребности ожидается в сферах персональных услуг, производственной деятельности, логистики (включая транспортировку и складское хозяйство), гостиничного бизнеса и общепита, научно-исследовательской деятельности, информационных технологий и коммуникаций, а также в секторе здравоохранения.

В то же время ожидается существенное снижение потребности в сотрудниках в таких областях, как розничная торговля, государственное управление, электроэнергетика, сельское хозяйство, операции с недвижимостью, культурно-спортивная сфера, а также финансовый и страховой секторы.

Ранее сообщалось, что российские власти предложили новые меры, с помощью которых работодателей можно заставить соблюдать Трудовой кодекс РФ.