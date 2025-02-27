Правительство РФ предложило новые меры для принуждения бизнеса соблюдать трудовое законодательство

Министерство труда выступило с инициативой о расширении перечня оснований для выездных проверок контрольных органов. Сейчас существует перечень индикаторов риска в сфере трудового права. Он позволяет контролировать бизнес, поскольку все такие индикаторы говорят о выявлении высокого риска того, что допускаются нарушения. В перечень, по предложению Минтруда, должен быть добавлен новый пункт. Если компания не заключает трудовой договор с работником либо подписывает гражданско-правовой договор, регулирующий трудовые отношения, то это также должно считаться индикатором риска.

Считается, что новое положение позволит эффективно бороться с нелегальной занятостью. Его рассмотрят на заседании подкомиссией по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которая работает при правительственной комиссии.

Ранее экономист Хазин рассказал о разнице мышления у властей в России и Европе. По его словам, у элит есть существенные отличия в подходах. На Западе РФ считают полем для своего кормления. Москва же считает, что без России мир не может существовать, и если ее попытаются уничтожить, то разразится война.