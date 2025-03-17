Роскомнадзор пригрозил Telegram штрафом в 4 млн руб. за отказ удалять запрещенные стикеры
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций потребовала от разработчиков популярного в РФ мессенджера Telegram удалить два набора стикеров, которые запрещены на территории Российской Федерации. В противном случае, как информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, создателям мессенджера грозит штраф в размере 4 млн руб.
Накануне в Зуевском районном суде Кировской области было вынесено решение о признании незаконными двух коллекций наклеек, на которых изображена нацистская и экстремистская символика.
«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сообщили в Роскомнадзоре.
За уклонение от удаления информации предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере до 4 млн руб., как сообщили в Роскомнадзоре.
В ведомстве также отметили, что уже не раз добивались назначения штрафа за нарушение этой статьи в отношении мессенджера Telegram.
Ранее экс-советник президента РФ Герман Клименко назвал правила реагирования на утечки данных.