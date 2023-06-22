Минус 10 лет: рассказываем, как хорошие привычки могут затормозить старение

Не секрет, что на процесс старения влияет генетика. Но далеко не так сильно, как об этом принято думать. Гораздо важнее наш образ жизни. Давайте посчитаем, сколько лет крадут у нас вредные привычки, и будем исправляться.

Одна из самых вредных привычек – невнимание к своему сну. Постоянный недосып, бессонница и неглубокий сон – эти распространенные проблемы известны многим. Но без качественного сна мы стареем быстрее примерно на 5 лет. Поэтому заведите себе привычку относиться к этому вопросу серьезно: ложиться вовремя и в одно и то же время, спать не меньше 7–8 часов.

«Еще одна хорошая привычка, продлевающая жизнь, – это, разумеется, физическая активность. Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, крадут у себя не менее 5–7 лет. И почти столько же теряют те, кто не следит за весом», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Кроме того, эксперт напомнила, что нельзя забывать о правильном питании. Пищевой «мусор», особенно алкоголь, нужно полностью исключить. Вернете себе до 10 лет жизни. Сладкое, жирное и соленое свести к минимуму. А вот белок, клетчатка и злаки, а также полезные жиры нам необходимы всегда. Пусть рацион будет разнообразным, вкусным и питательным.

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