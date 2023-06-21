Теряются в собственной квартире: почему летом особенно опасно оставлять без помощи родственников с деменцией

Деменция — это состояние, при котором происходит ухудшение когнитивных функций, таких как память, мышление и ориентация в пространстве. Летом симптомы деменции могут обостряться из-за высоких температур и других факторов окружающей среды.

В теплое время года люди с деменцией часто испытывают большую забывчивость. Это приводит к трудностям с ориентацией в пространстве. О какой либо работе речи вообще не идет. Человек может быть дезориентирован даже в собственной квартире, поэтому не рекомендуется оставлять таких людей одними на улице.

«При этом, люди с деменцией при температуре свыше 20 градусов тепла могут становиться более возбужденными и агрессивными. Отсюда повышенная утомляемость, плохой сон и пропажа аппетита. Человек попросту перестает идти на контакт и закрывает глаза на еду. Хотя, с такой болезнью нужно питаться регулярно и вовремя ложиться спать», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-геронтолог Елизавета Златова.

Жаркая погода может вызвать проблемы с мочеиспусканием у людей с деменцией. Врач точно предложит правильные рекомендации по уходу и лечению, чтобы помочь справиться с обострением симптомов деменции в летний период.

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