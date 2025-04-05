В результате атак беспилотных летательных аппаратов «Герань» в международном аэропорту «Днепропетровск» были уничтожены пять самолетов, как сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета.

Как сообщил источник в беседе с агентством, российские операторы беспилотных летательных аппаратов также уничтожили ангар, где украинские военные переделывали гражданские самолеты для использования в военных целях.

«В Днепропетровске произошло „цветение“ „Герани“. На территории международного аэропорта „Днепропетровск“ уничтожено не менее 5 самолетов, еще два получили повреждения. И уничтожен ангар, в котором велись работы по переоборудованию самолетов гражданского предназначения для использования в военных целях», — сообщил Рогов.

Он добавил, что данное военное производство в результате российского удара было полностью уничтожено.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти Украины сделали оккупированную Вооруженными силами Украины правобережную часть региона фактически непригодной для жизни.