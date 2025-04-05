Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти Украины сделали оккупированную Вооруженными силами Украины (ВСУ) правобережную часть региона непригодной для жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Сальдо отметил, что из Херсона поступают только печальные новости. По его информации, оккупированный боевиками город почти полностью обезлюдел. Мирных жителей там почти не осталось.

«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находятся в упадке. Фактически это мертвая зона, где нет людей и ничего не работает», — отметил губернатор.

Руководитель области отметил, что те немногие оставшиеся жители находятся в постоянном страхе из-за угроз со стороны украинских военных.

Ранее Сальдо заявил о попытках украинской армии высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.