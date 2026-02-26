Минус десять — и встали: холода парализуют новые поезда Skoda

Эстония столкнулась с неожиданными трудностями после обновления парка пассажирских поездов, пишет DP. Новые электропоезда чешского производства Skoda, с помпой запущенные в начале января, регулярно выходят из строя прямо на маршрутах. Пассажиры вместо комфортной поездки получают остановки посреди пути и сюрпризы с дверями.

Очередной инцидент произошел 25 февраля на станции Тонди в Таллине. Пригородная электричка благополучно доехала до места, а вот открыть двери уже не смогла. Технический сбой поставил пассажиров в тупик в прямом и переносном смысле. Но это лишь один эпизод из череды неприятностей.

Ранее в феврале внезапно остановившаяся электричка Skoda и вовсе парализовала движение поездов в западном направлении. Причина оказалась курьезной для страны с холодными зимами: новый современный состав не выдержал температуры минус десять градусов. Для Эстонии это совершенно обычная, можно сказать, теплая зимняя погода.

Компания-оператор Elron пытается объяснять ситуацию производственной необходимостью. Официальная версия гласит, что каждый поезд должен пройти обкатку в пять тысяч километров без сбоев, прежде чем его официально включат в подвижной состав. Проблема в том, что ни один из 16 заказанных электропоездов (включая 11 междугородних) пока этого рубежа не достиг. А значит, формально они все еще проходят испытания.

Вот только пассажирам об этом никто не сообщил. Люди покупают билеты по полной стоимости, садятся в современные составы и совершенно не подозревают, что превратились в испытателей новой техники. Местные журналисты уже окрестили их подопытными кроликами.

При этом Эстония в этой истории не одинока. Аналогичные поезда для своего подвижного состава закупила и Латвия. Результаты оказались похожими, как близнецы-братья. В первый месяц эксплуатации в Риге сломались семь из поставленных электричек. У чешских поездов на латвийской земле замерзают аккумуляторы, застревают двери, гаснет свет, а останавливаться они могут где угодно, только не на станциях. Видимо, прибалтийский климат оказался для Skoda сложным экзаменом, который техника пока не сдает.

