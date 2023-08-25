Минувшая ночь стала самой холодной в Московском регионе за последние два месяца

Ночь с четверга на пятницу стала самой холодной в столичном регионе в июле и августе, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, минимальная температура в столице была зафиксирована на базовой метеостанции ВДНХ. Она показала плюс 8,5 градуса. В Подмосковье самой холодной точкой оказался Клин. Температура воздуха ночью там составила плюс 4,6 градуса.

Кроме того, в ряде регионов европейской части России были заморозки, указал метеоролог. В Карелии, Башкирии и Мурманской области минувшей ночью температура воздуха была не выше минус 0,7 градуса.

Ранее синоптик Евгений Тишковец посоветовал жителям Москвы и Подмосковья готовиться к смене гардероба из-за похолодания.