Минувшая ночь в Московском регионе стала самой холодной с начала сезона

Минувшая ночь в столичном регионе оказалось самой холодной с начала сезона, сообщила в своих соцсетях ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Погоду в ночь со среды на четверг в Московском регионе определяла периферия антициклона, поэтому она была ветренной, уточнила синоптик.

Минимальная температура в Москве была зафиксирована на станции ВДНХ. Там столбики термометров опустились до отметки в плюс 8,9 градуса. В Подмосковье холоднее всего было в Клину — плюс 5,9 градуса. Кроме того, температура почвы ночью понижалась до пяти градусов.

Самой холодной на этой неделе в столичном регионе может стать ночь на субботу, добавила Позднякова.

Сегодня в Московском регионе, по данным Гидрометцентра России, ожидается переменная облачность. Погода будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха в Подмосковье составит от тринадцати до восемнадцати градусов тепла, в Москве — от пятнадцати до семнадцати градусов. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до пятнадцати метров.

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