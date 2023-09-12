Минувшая ночь в Подмосковье стала самой холодной с начала осени

Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала осени, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Самая минимальная температура в Москве, по его словам, была зафиксирована на метеостанции ВДНХ. Там столбики термометров показали плюс 7,1 градуса. В Подмосковье холоднее всего было в Черустях — 1,5 градуса тепла.

При этом синоптик отметил, что на юге и востоке Московской области было холоднее, чем на севере или западе.

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в Подмосковье составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в Москве — от девятнадцати до двадцати двух градусов.

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