Минувшие сутки в столичном регионе стали самыми теплыми с начала августа

Сутки 6 августа в Московском регионе стали самыми теплыми с начала августа, сообщила в своих соцсетях ведущий специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Так, в столице на ВДНХ средняя суточная температура превысила норму на 0,4 градуса. В Подмосковье теплее всего накануне было в Коломне. Днем столбики термометров поднялись до отметки 26,5 градуса.

Ливни во вторник прошли в трех административных округах Москвы. Наибольшее число осадков выпало на двадцать четвертом километре МКАД и на Каширском шоссе.

Ранее диетолог Полина Журавлева объяснила, почему в жаркую погоду нужно пить горячий чай.