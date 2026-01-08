Мины замедленного действия: ремиссия оказалась не окончательной победой над раком

Научное сообщество активно исследует механизмы поздних рецидивов онкологических заболеваний, когда болезнь возвращается спустя годы или даже десятилетия после успешно завершенного лечения. Основной гипотезой является существование так называемых «спящих» или «дремлющих» опухолевых клеток, сообщает progorodsamara .

Согласно современным представлениям, эти клетки могут отделиться от первичной опухоли на ранних стадиях болезни и через кровоток попасть в отдаленные органы, такие как костный мозг или легкие. Там они входят в состояние метаболического покоя, практически прекращая деление. В этой фазе они не обнаруживаются стандартными методами визуализации и оказываются устойчивыми к большинству видов терапии, нацеленной на активно proliferating клетки.

Факторы, которые выводят клетки из состояния покоя и провоцируют рост новой опухоли, до конца не изучены. В числе возможных триггеров исследователи рассматривают хроническое воспаление, изменения в микроокружении тканей, гормональные сдвиги или ослабление иммунного надзора.

Новое понимание биологии болезни меняет парадигму лечения. Актуальной задачей становится не только уничтожение основной опухоли, но и поиск стратегий для нейтрализации скрытых клеток. Это включает разработку специальных препаратов, способных целенаправленно воздействовать на дремлющие клетки, или методов, которые могли бы удерживать их в неактивном состоянии неопределенно долго.

