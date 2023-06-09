Минздрав: число отравившихся суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в России превысило 100 человек

Как информирует ТАСС со ссылкой на ведомство, среди пострадавших от суррогатного алкоголя марки «Мистер Сидр» числятся одна беременная женщина и пятеро несовершеннолетних.

В Министерстве здравоохранения РФ также сообщило о 31 смертельном случае в результате алкогольного отравления.

«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек», — заявили в Минздраве.

На данный момент в стационаре находятся 28 пациентов из Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областей, а также из республики Удмуртия. Четыре из них в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что первые сообщения об отравлении сидром появились 5 июня. Напиток производился в Красноглинском районе Самарской области. Экспертиза обнаружила в нем метанол и этилбутират. Предприниматель, занимавшийся изготовлением сидра, установлен и отправлен под стражу. Роспотребнадзор изъял около 70 тысяч литров смертоносного напитка.