Минздрав: число отравившихся суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» в России превысило 100 человек
Фото: [Pixabay]
Как информирует ТАСС со ссылкой на ведомство, среди пострадавших от суррогатного алкоголя марки «Мистер Сидр» числятся одна беременная женщина и пятеро несовершеннолетних.
В Министерстве здравоохранения РФ также сообщило о 31 смертельном случае в результате алкогольного отравления.
«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек», — заявили в Минздраве.
На данный момент в стационаре находятся 28 пациентов из Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской и Курганской областей, а также из республики Удмуртия. Четыре из них в крайне тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что первые сообщения об отравлении сидром появились 5 июня. Напиток производился в Красноглинском районе Самарской области. Экспертиза обнаружила в нем метанол и этилбутират. Предприниматель, занимавшийся изготовлением сидра, установлен и отправлен под стражу. Роспотребнадзор изъял около 70 тысяч литров смертоносного напитка.