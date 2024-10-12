Минздрав стремится достичь показателей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления, который касается программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи для граждан на следующие три года. Этот проект размещен на официальном портале нормативных правовых актов.

В новой программе здравоохранения запланировано охватить лечением более 30 тысяч пациентов, страдающих вирусным гепатитом C. Это необходимо, чтобы минимизировать риск распространения болезни. Также увеличится объем медицинской помощи для онкобольных. В дневных стационарах повышение произойдет на 18%, а в круглосуточных — на 12,7%.

Кроме того, планируется проведение комплексных обследований для более чем 19 миллионов граждан репродуктивного возраста. Это позволит оценить их здоровье. В программе предусмотрено свыше 103 тысяч случаев экстракорпорального оплодотворения (то есть оплодотворение вне тела матери будущего ребенка). Это на 13% больше по сравнению с текущим годом.

Дополнительно, в медицинских учреждениях будут постепенно внедряться технологии искусственного интеллекта. Это облегчит работу врачам при выполнении маммографии, рентгеновских исследований, флюорографий и компьютерной томографии органов грудной клетки и мозга.

В пресс-службе министерства отметили, что в этом году наблюдается максимальный рост субвенций за последние пять лет, который составил 519,5 миллиардов рублей (116,7%). Также ожидается увеличение затрат на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС, предоставляемой федеральными медицинскими учреждениями, на 17,4%.