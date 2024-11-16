Минздрав Крыма: пострадавший при обрушении моста в Джанкое скончался в больнице

Полученные пострадавшим в Крыму во время обрушения автомобильного моста тяжелые травмы оказались несовместимы с жизнью, и медикам не удалось спасти его. Спустя несколько дней мужчина скончался в одной из республиканских больниц, проинформировали в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Напомним, из-за сильно нагруженной фуры автомобильный мост над железнодорожной веткой Джанкой — Маслово в Джанкойском районе Республики Крым не выдержал, и произошло обрушение. На месте инцидента до сих пор работают сотрудники экстренных служб. В ходе ЧП пострадали два человека, они были спешно госпитализированы.

«…Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — указали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из-за указанного ЧП между Крымом и Запорожской областью были временно приостановлены все грузовые ж/д перевозки.