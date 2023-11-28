Минздрав отметил снижение детской смертности в России

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, на сегодняшний день смертность среди младенцев в России уменьшилась на 7%, показатель впервые достиг исторического минимума. Также статистика показывает уменьшение смертности среди детей младше 18 лет. Этот показатель стал меньше на 4%.

Мурашко огласил данные 2023 года во время открытия медицинских учреждений, на котором в режиме видеосвязи присутствовал президент России. Министр подчеркнул, что достигнутые результаты являются существенным успехом.