Минздрав Палестины: Израиль осложняет эвакуацию людей из сектора Газа

Министр здравоохранения Палестины заявил, что Израиль намеренно мешает эвакуации людей из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Май аль-Кейла, власти Палестины связались с минздравом Египта и договорились о приеме раненых, Египет готов принять пострадавших. Однако процесс вывоза людей из сектора Газа осложняется действиям Израиля, требующего, чтобы ему предоставили полный список людей, подлежащих эвакуации.

Гендиректор медучреждений Газы заявил, что в местных больницах нет мест, чтобы разместить всех больных и раненых. Он подчеркнул, что лично обратился за помощью к Египту с просьбой принять пострадавших людей.