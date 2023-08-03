Минздрав поддержал идею спецмаркировки в России полезных продуктов питания

В июле-месяце вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с законодательной инициативой, предложив маркировать полезные для здоровья продукты питания специальным знаком качества «Одобрено Минздравом РФ».

Как сообщила замглавы Минздрава Евгения Котова, отвечая таким образом на соответствующий запрос в ведомство Даванкова, идея парламентария создать положительный имидж у полезных продуктов нашла положительный отклик у правительства.

«Министерство здравоохранения концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов, обеспечивающей возможность правильного выбора пищевой продукции потребителями, включая сведения об уровнях жира, сахара и соли», — заявила Котова.

Ранее врач-нутрициолог Русанова предупредила о самом опасном месте покупки арбуза.