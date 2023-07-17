Минздрав Подмосковья: лаборатория токсикологических исследований открылась в МОНИКИ

Новая лаборатория, где смогут проводить санитарно-химические и токсикологические испытания медицинских изделий для оценки их биологической безопасности, открылась МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, сообщили в областном Минздраве.

В сообщении уточнили, что современное оборудование в лаборатории позволит получить сверхточные результаты испытаний и избежать диагностических ошибок.

«Сфера интересов лаборатории — актуализация существующих и разработка новых подходов и методов в сфере оценки биологической безопасности медицинских изделий. Мы проверяем медицинские изделия на наличие токсических и биологически опасных веществ. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем при использовании они не навредили пациентам», — рассказала руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований Светлана Ерофеева.

В лаборатории установлена собственная Система менеджмента качества. Она прошла процедуру аттестации в Федеральной службе по аккредитации. Планируется также расширить ее деятельность в области оценки безопасности медицинских изделий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что доходы Подмосковья по итогам первого полугодия выросли на 14%.