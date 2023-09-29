Минздрав Подмосковья: строители завершили этап ремонта лечебных кабинетов в МОНИКИ

Строители завершили работы по устройству помещений для организации лечебных процессов в МОНИКИ им. Владимирского, сообщили в областном Минздраве.

В ведомстве уточнили, что в них на время проведения ремонта в главном хирургическом корпусе медучреждения переместятся отделения функциональной диагностики, терапии, аудитории для повышения квалификации врачей и усовершенствования оказания медицинской помощи. Это позволит продолжать оказывать помощь пациентам в штатном режиме.

Напомним, что капитальный ремонт главного хирургического корпуса начался в этом году по программе губернатора «Здравоохранение Подмосковья» Андрея Воробьева. Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.