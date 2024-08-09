Минздрав предложил дополнить перечень заболеваний, при наличии которых нельзя управлять транспортным средством

Российский Минздрав предложил внести новые заболевания в перечень диагнозов, которые являются противопоказаниями к управлению транспортными средствами, сообщил Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

В ведомстве предложили включить в список заболеваний, при которых запрещается водить транспортные средства, расстройства сексуальных предпочтений и половой идентификации.

Всего в обновленном перечне будет содержаться 10 наименований заболеваний.

Ранее сообщалось, что Минтранс Подмосковья представил новую статистику аварийности на дорогах. Так, за семь месяцев 2024 года зафиксировано меньше ДТП, чем за аналогичный период прошлого года.