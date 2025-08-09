Минздрав рассказал о состоянии пострадавших в ЧП на заводе в Стерлитамаке

В медицинских учреждениях находятся 31 человек, которые пострадали в результате инцидента на заводе в Стерлитамаке. Из них 14 человек находятся в тяжёлом состоянии, сообщил Алексей Кузнецов, помощник министра здравоохранения Российской Федерации.

В сообщении государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям, опубликованном ранее, говорится о том, что в утренние часы субботы, 9 августа, на территории производственного комплекса «Каустик», принадлежащего АО «Башкирская содовая компания», произошёл технологический сбой.

Как пояснили в Минздраве, в настоящее время осуществляется транспортировка тяжелораненых в больницы Уфы и в университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета. В том числе для этого используются санитарные вертолёты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии», — рассказал Кузнецов.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко взял на себя ответственность за организацию помощи людям, пострадавшим в результате инцидента на предприятии в Башкирии, добавил Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в Башкирии 25 человек попали в больницы в результате взрыва на заводе.