Врач Афонина включила крупы в список продуктов, повышающих сахар в крови

Врач-эндокринолог и диетолог Армине Афонина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала про продукты, которые вызывают скачки сахара в крови и способствуют набору лишнего веса.

Врач напомнила, что перепады уровня сахара способны ударить по сердечно-сосудистой системе, почкам и зрению. Кроме того, обилие вредной пищи приводит к набору лишнего веса, что запускает риски развития заболеваний, таких как диабет. Как подчеркнула Афонина, не только сладкие продукты способны повысить сахар.

Например, специалист включила в список самых гликемически тяжелых продуктов кукурузу, бобы, сухофрукты, белый риск, картофельное пюре, выпечку из пшеничной муки, макароны, манку, кукурузные хлопья, вафли, вареную свеклу, тыкву, морковь, а также каши-пятиминутки.

«Старайтесь придерживаться сбалансированного питания, следите за весом и включайте умеренные физические нагрузки — все это поможет предотвратить или отсрочить развитие хронических заболеваний», — посоветовала специалист.

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