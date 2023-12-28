Минздрав Саратовской области продолжает сообщать о состоянии детей, снятых с поезда

Минздрав Саратовской области сообщил о еще одном ребенке, отпущенном из больницы после снятия с поезда Тюмень – Адлер. Подробности рассказало РИА Новости .

По данным регионального министра здравоохранения Олега Костина, еще одного из 124 детей и Луганской Республики передали в руки матери после лечения. Однако еще трое юных пациентов продолжают оставаться в стационаре. У двоих из оставшихся пациентов диагностировали грипп А, а у второго ребенка ОРВИ. По словам главы медицинского ведомства, состояние детей удовлетворительное, с ними находится один сопровождающий.

Минздрав ЛНР сообщил, что на данный момент грипп А обнаружили у 61 ребека, при этом у 44 обнаружили признаки заражения ОРВИ, остальные дети и сопровождающие полностью здоровы.