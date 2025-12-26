Минздрав убрал из государственного перечня лекарств 20 препаратов
«Коммерсантъ»: Минздрав исключил 20 препаратов из перечня жизненно важнейших
Министерство здравоохранения Российской Федерации провело плановое обновление государственного перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, список сократился на 20 наименований.
В Минздраве пояснили, что причинами для исключения препаратов стали объективные рыночные и регуляторные факторы. В их числе — официальная отмена государственной регистрации лекарственных средств, полное прекращение их промышленного производства или остановка поставок на российский фармацевтический рынок.
Параллельно с исключением устаревших позиций список ЖНВЛП был дополнен новыми лекарствами. 25 декабря в перечень были внесены восемь новых препаратов, что соответствует практике регулярного обновления реестра с учетом появления современных терапевтических средств и изменения эпидемиологической ситуации. Таким образом, ведомство стремится поддерживать актуальность списка, который служит основой для госрегулирования цен и обеспечения доступности важнейших медикаментов для населения.
Ранее сообщалось, что пресс-служба свердловского Минздрава отшутилась над ЧП с подавившейся женщиной.