Замминистра здравоохранения страны Марина Слободниченко заявила, что на Украине нет питьевой воды: жители пользуются технической, что не соответствует европейским стандартам.

Евросоюз потребовал от Украины привести воду в соответствие к европейским стандартам, причем на законодательном уровне. Однако Слободниченко отметила, что провести это будет сложно. По ее словам, в стране вся вода — техническая. За нее граждане платят меньше. В случае перевода воды на питьевую, тарифы упадут, а бюджет недосчитается средств.

«Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много», — отметила зимминистра.

Напомним, Украина получила статус страны-кандидата ЕС в 2022 году. Однако официально в союз Незалежную включать не торопятся.

Ранее стало известно, что Киев рискует остаться без воды из-за загрязнения крупной реки Десна.