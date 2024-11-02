Минздрав Украины заявил о несоответствии питьевой воды европейским стандартам
Минздрав: на Украине нет питьевой воды, соответствующей европейским стандартам
Фото: [Медиасток.рф]
Замминистра здравоохранения страны Марина Слободниченко заявила, что на Украине нет питьевой воды: жители пользуются технической, что не соответствует европейским стандартам.
Евросоюз потребовал от Украины привести воду в соответствие к европейским стандартам, причем на законодательном уровне. Однако Слободниченко отметила, что провести это будет сложно. По ее словам, в стране вся вода — техническая. За нее граждане платят меньше. В случае перевода воды на питьевую, тарифы упадут, а бюджет недосчитается средств.
«Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это потребует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много», — отметила зимминистра.
Напомним, Украина получила статус страны-кандидата ЕС в 2022 году. Однако официально в союз Незалежную включать не торопятся.
Ранее стало известно, что Киев рискует остаться без воды из-за загрязнения крупной реки Десна.