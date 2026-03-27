Минздрав утвердил сроки обязательного наставничества для молодых медиков

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило перечень медицинских специальностей, по которым выпускники будут проходить обязательное профессиональное сопровождение под руководством наставников. Соответствующий приказ предусматривает сроки от одного до трех лет в зависимости от направления подготовки. С приказом ознакомилось РИА Новости .

Для выпускников специалитета наставничество вводится по восьми направлениям, среди которых лечебное дело, педиатрия, стоматология, медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика, остеопатия и медико-профилактическое дело. В случае трудоустройства в новых регионах, сельской местности, рабочих поселках и малых городах продолжительность этого периода может быть сокращена почти вдвое.

Для специалистов, завершивших обучение в ординатуре, система наставничества распространяется на 82 направления подготовки. Максимальный трехлетний срок установлен для ряда наиболее сложных профилей, включая сердечно-сосудистую хирургию, нейрохирургию, онкологию, пластическую хирургию, неонатологию и детскую хирургию.

Для большинства ординаторских специальностей период работы с наставником составит два года, а для части направлений — полтора года. При работе в малонаселенных территориях этот срок также уменьшается и может составлять от одного года до полутора лет.

