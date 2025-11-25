Минздрав утвердил сроки обязательного наставничества для выпускников медвузов

Министерство здравоохранения России завершило разработку нормативного документа, устанавливающего сроки обязательного наставничества для выпускников медицинских образовательных учреждений. Согласно проекту приказа, с которым ознакомилось ТАСС , новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Документом утверждается перечень специальностей и соответствующие периоды наставничества для лиц, впервые прошедших первичную аккредитацию. Для выпускников со средним медицинским образованием по таким направлениям, как «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология» и «Сестринское дело», срок наставничества составит два года. При этом для специалистов, трудоустраивающихся в сельские медицинские организации с населением до 50 тысяч человек, данный период сокращается до одного года.

Для бакалавров по направлению «Сестринское дело» также установлен двухгодичный срок наставничества, который сокращается до одного года для работающих на новых территориях. Выпускники специалитета по программам «Медицинская биохимия» и «Педиатрия» будут проходить наставничество в течение двух лет, а по специальности «Лечебное дело» — трех лет. Аналогичные льготы по сокращению сроков предусмотрены для выбирающих работу в сельской местности или на новых территориях.

Наиболее продолжительные сроки наставничества — до трех лет — установлены для выпускников ординатуры по таким сложным специальностям, как «Неонатология», «Пластическая хирургия», «Онкология» и «Сердечно-сосудистая хирургия». Для ординаторов по направлениям «Рентгенология», «Скорая медицинская помощь», «Генетика» и «Косметология» период наставничества составит 1,5 года.

Данные меры являются частью системных изменений в медицинском образовании. Напомним, что с 1 марта 2026 года также вводится требование о целевом обучении в ординатуре на бюджетных местах, согласно которому выпускники будут обязаны отработать определенный срок в медицинских учреждениях, участвующих в системе ОМС. Наставничество станет обязательным этапом профессионального становления для всех молодых специалистов, впервые получивших допуск к медицинской деятельности через первичную аккредитацию.

