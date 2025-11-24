Онколог раскритиковал закон об обязательной отработке выпускников медвузов в глубинке

Обязательная трехлетняя отработка для выпускников медицинских вузов в отдаленных регионах страны может оказаться губительной для молодых врачей. Таким мнением с «Постньюс» поделился врач-онколог Евгений Черемушкин.

По его мнению, в глубинках отсутствуют необходимые условия для профессионального роста — недостаточное количество квалифицированного персонала, ограниченное финансирование и нехватка современного медицинского оборудования.

«Главная цель закона, на мой взгляд, закрыть дыры там, где сейчас нет вообще никакой медицины. И вместо того, чтобы развить транспортную доступность к хорошим медцентрам, перспективных врачей отправляют губить свой талант», — сказал Черемушкин.

В качестве конструктивной альтернативы он предложил принципиально другой подход — организацию регулярных стажировок и программ повышения квалификации для региональных медиков на базе крупных городских медицинских центров.

По мнению специалиста, такая система позволила бы врачам постоянно развивать профессиональные навыки и сохранять свой потенциал, не лишая их доступа к передовым медицинским технологиям.

Законопроект, принятый 11 ноября, вносит изменения в условия обучения на двух ступенях медицинского и фармацевтического образования. Официально заявленной целью законодательной инициативы является ликвидация кадрового дефицита в тех регионах, где наблюдается острая нехватка медработников.

Ранее стало известно, что в России ограничат платное обучение по 40 специальностям.