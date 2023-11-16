Минздрав: в Приморском крае в ДТП с автобусом пострадали восемь детей

Об автомобильной аварии в Приморье сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

Точные обстоятельства инцидента и его причины не приводятся пока. Известно только, что в результате ДТП с автобусом пострадали восемь детей. Все они уже госпитализированы с различными травмами в краевые больницы.

«В ДТП травмы получили восемь детей. На место ДТП с автобусом оперативно выехали бригады скорой помощи Надеждинской больницы. Шесть из пострадавших будут госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2, два пассажира после осмотра медиками отправлены на амбулаторное лечение», - сообщил журналистам представитель регионального минздрава.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус сбил будку охраны в Петербурге с женщиной внутри.